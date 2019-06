ROMA – Moise Kean nel ritiro della Nazionale Under 21 con una ragazza in mutande sul letto? Il web ha alimentato il caso dopo che l’attaccante della Juve ha postato un video su Instagram mentre rappa in camera. Sullo sfondo si intravedeva una figura che, in un primo momento, poteva sembrare una ragazza.

A chi glielo chiedeva, Kean, tramite un altro video, ha spiegato che in realtà si trattava del suo compagno di stanza Nicolò Zaniolo. “Oh ragazzi, smettetela di dire che è una donna. Anche se Zaniolo sembra una donna, non è una donna” ha ironizzato l’attaccante con accanto il suo compagno di nazionale.