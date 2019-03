Kean alla Roma e Zaniolo alla Juventus, il possibile scambio divide i tifosi

TORINO – La Juventus non ha mai nascosto di volere Nicolò Zaniolo e nelle ultime ore la Roma starebbe pensando all’acquisto di Moise Kean, per questa ragione sta prendendo forma l’idea di un possibile scambio tra i due calciatori della Nazionale Italiana. Stando invece a quanto dichiarato da Zaniolo in conferenza stampa, i due giovani vorrebbero continuare a giocare insieme, non soltanto in azzurro: “In Nazionale Kean è il mio compagno di stanza, ci conosciamo dall’Under 19. Stiamo bene insieme perché siamo simili, ci piace scherzare e quando possiamo stiamo sempre insieme”.

Kean alla Roma e Zaniolo alla Juventus, cosa ne pensano i tifosi?

La pazza idea dello scambio tra i due giovani campioni della Nazionale Italiana sta scatenando le reazioni dei tifosi di Roma e Juventus. La maggioranza dei tifosi bianconeri sono favorevoli all’approdo di Nicolò Zaniolo, calciatore che piace molto a Torino, ma non sono disposti a rinunciare a Moise Kean.

I tifosi della Juventus consigliano alla società di acquistare Zaniolo senza privarsi di Kean. Insomma, secondo i tifosi bianconeri, la Juventus dovrebbe investire una somma importante per prendere Zaniolo senza sacrificare Kean.

La maggioranza dei tifosi della Roma sono contrari alla cessione di Zaniolo che nella Capitale è considerato il possibile erede di Francesco Totti. Questo netto rifiuto apre a poche possibilità perché non tutti i tifosi della Roma sono convinti del valore di Kean. Secondo alcuni tifosi giallorossi si tratterebbe di un fuoco di paglia.