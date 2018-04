ROMA – Kenny Dalglish, calciatore del Liverpool negli anni ’70 e ’80, intervistato alla vigilia della semifinale di Champions League attacca duramente la Roma: “Devo ammettere che la mia mente è tornata diverse volte negli ultimi giorni a quando abbiamo sconfitto la Roma sul loro campo per vincere la Coppa dei Campioni nel 1984. Prima di tutto, non riesco ancora a credere che per la finale sia stato permesso di giocare allo Stadio Olimpico, visto che era una partita casalinga. Questa è stata una mossa irresponsabile della UEFA”.

E ancora: “C’era la sensazione in noi che la Roma non meritasse veramente di essere lì. Il Dundee United avrebbe dovuto essere in quella finale. Hanno perso 3-2 contro la Roma in semifinale e tutti hanno avvertito che la sconfitta era in circostanze sospette. Successivamente è stato rivelato che l’arbitro di partita per la tratta di ritorno a Roma, il francese Michel Vautrot, era stato corrotto da un dirigente della Roma. Ha negato a Jim McLean e ai suoi giocatori la possibilità di giocare in finale. Anche a 34 anni di distanza, è vergognoso sapere che il furto è avvenuto. Ciò è assolutamente inaccettabile e dovrebbe essere intrapresa un’azione retrospettiva. Usare tattiche subdole non è un modo per raggiungere il successo. I dirigenti del nostro calcio dovrebbero agire e assegnare punizioni. Martedì sera non ci sarà niente di negativo in un pareggio”.

Poi parla della finale del 1984: “Alcuni episodi della partita sono ancora abbastanza chiari nella mia mente: Phil Neal che segna per portarci avanti, così come il pareggio prima dell’intervallo di Roberto Pruzzo. Ai tempi supplementari ci furono poche azioni. Ai rigori quello che non ho mai dimenticato è stato il modo in cui il nostro portiere, Bruce Grobbelaar, ha parato. Oscillava le gambe sulla linea di fondo e faceva tutto il possibile per far innervosire i giocatori italiani. Era tipico di Bruce, ma nessuno di noi sapeva che si sarebbe comportato in quel modo. Era totalmente improvvisato. Bene, funzionò. Francesco Graziani ha sbagliato e Alan Kennedy ha segnato il rigore decisivo per regalarci il 4-2”.

E sulla partita di domani: “Martedì sera non ci sarà niente di negativo in un pareggio. Non vedo l’ora, per il Liverpool vincere senza subire gol sarebbe favoloso. La squadra di Jurgen Klopp ha ragione di voler segnare in trasferta, questo renderebbe molto difficile raggiungere la finale per gli italiani. Tuttavia, non sto sottovalutando la Roma: hanno mostrato un’incredibile fiducia e pazienza per rimontare tre gol fino a sconfiggere il Barcellona ai quarti, è stato un risultato incredibile. Per ottenere una vittoria, il Liverpool deve solo essere se stesso, rilassarsi e giocare a modo suo. Essere in semifinale è un’indicazione del lavoro che hanno fatto in questa stagione, e una conferma che molte cose sono state fatte nel modo corretto. Ho la sensazione che il Liverpool andrà in finale, davvero. Klopp ha alcuni calciatori eccezionali, da Robertson a Mo Salah, da Virgil van Dijk a Roberto Firmino. Anfield sarà un fattore e tutti noi vogliamo un’altra notte memorabile”.