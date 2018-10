COVERCIANO – Altra defezione per Roberto Mancini, costretto a salutare anche Simone Zaza. L’attaccante del Torino si è infortunato ieri al polpaccio sinistro durante l’allenamento a Coverciano. Lasciando il campo, il giocatore aveva rassicurato, ma gli esami effettuati questa mattina nel ritiro azzurro, che pure non hanno evidenziato lesioni, hanno fatto propendere per uno stop in via precauzionale. Per il ct, è emergenza in attacco dopo aver dovuto rinunciare anche all’acciaccato Cutrone.

Al momento, però, non è prevista la chiamata di un sostituto almeno fino a dopo l’amichevole tra Italie e Ucraina in programma domani sera a Genova. Ultimo allenamento a Coverciano per gli azzurri prima della partenza per Genova a metà pomeriggio con un volo charter: la Nazionale di Roberto Mancini continua a perdere pezzi, agli acciaccati Romagnoli, Cutrone e D’Ambrosio che già ieri hanno lasciato il ritiro si è aggiunto questa mattina Simone Zaza dopo il risentimento al polpaccio sinistro rimediato durante la sessione di lavoro di ieri.

L’attaccante del Torino, cui era stato subito applicato un bendaggio, ha effettuato stamani a Coverciano una serie di esami che hanno escluso lesioni: tuttavia, a scopo precauzionale, è stato deciso di dispensarlo dagli impegni azzurri e Mancini lo ha sostituito con l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna che si aggregherà direttamente a Genova dove domani alle 20,45 (diretta su Rai 1) l’Italia affronterà in amichevole l’Ucraina cui seguirà domenica la trasferta in Polonia valida per la Nations League.

Una gara da vincere per l’Italia che non ottiene i tre punti in una partita ufficiale da un anno esatto, 1-0 in Albania il 9 ottobre 2017, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Per domani Mancini medita di confermare il 4-3-3 pur tenendo aperta anche l’ipotesi del 4-4-2: possibile una maglia da titolare in attacco per Immobile (sceso in campo stamani senza più fasciatura alla mano) coadiuvato da Bernardeschi (o Chiesa) e da Insigne, suo vecchio compagno ai tempi del Pescara. Al gruppo si sono già aggregati anche i neo convocati Tonelli e Piccini.

Stasera, in occasione del ‘walk around’ allo stadio Ferraris il ct e i giocatori incontreranno un centinaio di bambini e ragazzi della zona rossa di Genova oltre ai 9 orfani del crollo del Ponte Morandi (sarà una visita privata di Mancini) cui la Figc ha destinato una borsa di studio per i prossimi tre anni. Prima di raggiungere lo stadio la Nazionale si recherà in prossimità del Ponte per rendere omaggio alle vittime della tragedia.

