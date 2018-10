LAS VEGAS (STATI UNITI) – Sui social, non si parla di altro che del successo di Khabib Nurmadomedov contro Conor McGregor. Sia per la sua vittoria per sottomissione, sia per la rissa vergognosa con lo staff di McGregor che lo ha visto protagonista subito dopo il successo.

Ma come ha fatto Khabib Nurmagomedov a diventare così forte? La risposta a questo quesito è nel video, postato su Twitter dall’esperto di MMA Robin Black, che mostra l’allenamento di Khabib Nurmagomedov a 9 anni.

Il campione di MMA, che ha sconfitto Conor McGregor mantenendo la cintura dei pesi leggeri UFC, ha un record di 27 vittorie e 0 sconfitte. E’ nato combattendo con gli orsi e questo lo ha reso forte e coraggioso al punto giusto per dominare nella MMA.

Not my genre but someone should make a film of 9-year-old Khabib #Nurmagomedov starting by wrestling a bear & going on to win the #UFC229 championship as a 30 year oldpic.twitter.com/ZjtLQZubeE

— Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) 7 ottobre 2018