TORINO – La Juventus e Sami Khedira insieme fino al 2021. Il club bianconero rende noto, attraverso il proprio sito internet, di avere rinnovato il contratto del centrocampista tedesco, acquistato tre anni fa e ritenuto “fondamentale” nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, “uno dei punti fermi” del centrocampo dei bianconeri.Nelle tre stagioni alla Juventus, che lo acquistò dal Real Madrid, Sami Khedira è stato il centrocampista più utilizzato da Allegri, con 8.882 minuti disputati in tutte le competizioni.

Dopo le ricorrenti voci, sempre smentite, su un suo possibile approdo nella MLS statunitense, il tedesco di origini tunisine ha scelto ancora una volta la Juventus: tre Scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana, 113 partite giocate, vincendone 86 e aggiungendo al conteggio anche 13 assist e 20 gol, l’ultimo dei quali segnato alla prima giornata contro il Chievo, rete che ha inaugurato la stagione bianconera.

“Siamo arrivati due volte in finale di Champions, ma per vincere serve qualcosa di speciale. Spero ci riusciremo con Ronaldo”.

Sami Khedira celebra il suo rinnovo di contratto con la Juventus, con la nuova scadenza fissata al 2021, puntando forte sulle chance di vittoria in Europa dopo l’arrivo di CR7: “Se arrivi due volte in finale vuol dire che la squadra è forte – ha raccontato il centrocampista tedesco a JuventusTv-. Anche se avere in squadra Ronaldo non significa averla vinta automaticamente.

Lui è speciale, ti aiuta, ti motiva a competere ad alti livelli. Spero che attraverso il duro lavoro riusciremo a vincere la Champions: scudetto e Coppa Italia sono sempre difficili e vogliamo continuare a vincerli, ma siamo intenzionati a portare a casa anche la Champions”.