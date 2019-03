Kick Off calcio a 5 femminile ha vinto la Coppa Italia, 10-2 alla Lazio: Riccardo Russo in trionfo

FAENZA – Il Kick Off calcio a 5 femminile ha vinto la seconda Coppa Italia della sua storia dopo quella conquistata a Pesaro nel 2012. A Faenza, la squadra allenata da Riccardo Russo ha vinto nettamente contro la Lazio con il risultato di 10-2. Vanin, autrice di una doppietta nella finalissima odierna, è stata premiata come migliore giocatrice della Final Eight di Coppa Italia 2019. Il premio come miglior portiere del torneo è andato ad Arianna Tirelli della Lazio. Il giovane portiere della Lazio è anche nel giro della Nazionale Italiana di calcio a 5 femminile.

Kick Off calcio a 5 femminile vince la sua seconda Coppa Italia

LAZIO-KICK OFF 2-10 (1-4 p.t.)

LAZIO: Tirelli, Barca, Beita, Taninha, Xhaxho, Ceccobelli, Sabatino, Agnello, Pinheiro, Grieco, Vanelli, Scarcella. All. Chilelli

KICK OFF: Dibiase, Vanin, Atz, Vieira, Nona, Guti, Pesenti, Perruzza, Plevano, Sangiovanni, Belli, Brugnoni. All. Russo

MARCATRICI: 15’22” p.t. aut. Xhaxho (K), 16’06” Vanin (K), 17’24” Vieira (K), 18’03” Guti (K), 18’13” Xhaxho (L), 0’18” s.t. Vanin (K), 6’25” Atz (K), 11’14” Belli (K), 11’41” Perruzza (K), 12’19” rig. Sangiovanni (K), 17’17” Perruzza (K), 19’42” Taninha (L)

AMMONITE: Beita (L), Taninha (L), Grieco (L), Tirelli (L)

NOTE: al 15’22” del p.t. allontanato il tecnico Chilelli (L), al 19’32” del s.t. Pesenti (K) calcia alto un tiro libero

ARBITRI: Carmelo Alfano (Palermo), Vincenzo Tafuro (Brindisi), Alessandro Ghetti (Bologna) CRONO: Adriano Sodano (Bologna).