ROMA – Gli avvocati del pilota della Ferrari Kimi Raikkonen hanno denunciato una ventenne canadese per estorsione. La ragazza aveva accusato di molestie ("mi ha afferrato il seno") lui e un suo amico sui social network: l'ha fatto chiamando per nome e cognome il suo presunto assalitore, aderendo alla campagna #metoo.

In precedenza aveva scritto un post al riguardo, l’aggressione al Velvet Speakeasy di Montreal, ma senza fare nomi. Il pilota sostiene, invece, che l’episodio non sia mai avvenuto e che la giovane lo abbia ricattato, chiedendo un assegno “a sette zeri”, un’estorsione appunto.

“Avevo omesso consapevolmente di menzionare il tuo nome dal mio blog prima di pubblicarlo. Ho pensato che un nome come il tuo, avrebbe destato l’interesse dei media. Non volevo causarvi problemi”, si legge nel post. “Ho smesso di proteggerti. Non ho fatto niente di male quella notte, sei tu che hai fatto qualcosa di sbagliato. Ora io userò il mio potere e voi subirete le conseguenze delle vostre azioni”, conclude la donna.