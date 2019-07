ROMA – Stavolta missione fallita per la coppia di invasori di campo più celebre al mondo. Stiamo parlando, naturalmente, di Kinsey Wolanski e il suo fidanzato che sono finiti in carcere dopo aver tentato, fallendo, di entrare sul terreno di gioco del Maracanà durante la finale di Copa America.

A svelarlo è la stessa modella sul suo profilo Instagram, ammettendo di non essere riuscita nell’impresa: “Abbiamo fallito l’obiettivo Copa America. Domani posterò altri dettagli, al momento siamo in prigione”.

E ancora: “Copa America, devo ammettere che alla fine hai vinto tu. Ma abbiamo vissuto un’avventura assurda per provare a fare invasione. Siamo volati in Brasile, ci siamo travestiti, abbiamo raggiunto i nostri posti, ma è finito tutto con Vitaly placcato da una ventina di guardie di sicurezza. Ora siamo fuori di prigione e abbiamo intenzione di goderci un po’ di tempo in Brasile!”.

Sarà vero o è solo l’ennesima trovata pubblicitaria della coppia?

Fonte: Instagram.