LIVERPOOL (INGHILTERRA) – A poche ore da Liverpool-Atletico Madrid, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Klopp ha perso la calma dopo l’ennesima domanda sul coronavirus.

Klopp aveva già detto di non volersi esprimere sull’argomento in quanto non ha le competenze necessarie per formulare un parere autorevole. Le dichiarazioni rilasciate da Klopp sono riportate dal corrieredellosport.it.

Klopp: “Basta domande sul coronavirus, ci sono cose più importanti del calcio…”.