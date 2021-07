Kluivert-Nizza e Olsen-Lille, la Roma lavora ad altre due cessioni in Francia dopo Under e Lopez (foto Ansa)

Kluivert-Nizza e Olsen-Lille, la Roma lavora ad altre due cessioni in Francia dopo Under e Lopez. Prima di piazzare l’acquisto di Xhaka, e dopo aver già ufficializzato quello di Rui Patricio, i giallorossi continuano a lavorare nel calciomercato in uscita. In particolare in Francia.

Kluivert-Nizza e Olsen-Lille, i club francesi aiutano la Roma nel calciomercato in uscita

Infatti la Roma ha già ceduto Pau Lopez e Under al Marsiglia. Adesso potrebbe liberarsi anche di Kluivert e Olsen, due calciatori che non rientrano nei piani di Mourinho, grazie alla collaborazione di altri due club francesi. Kluivert è ad un passo dal Nizza mentre Olsen è nel mirino del Lille per il dopo Maignan.

Infatti il Lille sta cercando un nuovo portiere dopo aver ceduto il suo al Milan. I rossoneri hanno puntato su Maignan (miglior portiere dello scorso campionato francese) per rimpiazzare Gigio Donnarumma (giocatore che si è accasato a parametro zero al Paris Saint Germain). Olsen ha disputato un grande europeo con la maglia della Svezia e potrebbe essere il sostituto ideale per Maignan.

Kluivert-Nizza, l’attaccante olandese non rientra più nei piani della Roma

Ma la Roma sta perfezionando anche la cessione di Kluivert al Nizza. Il club francese vuole costruire una squadra che possa tornare a giocare in Europa e Kluivert potrebbe essere un calciatore utile per conseguire questo obiettivo. L’attaccante olandese ha bisogno di rilanciarsi dopo due stagioni decisamente negative (sia con la Roma che con il Lipsia).