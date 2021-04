Kobe Bryant Nike, Vanessa Bryant non rinnova il contratto. La moglie di Kobe Bryant non ha voluto rinnovare il contratto che legava il marchio Kobe alla Nike. La vedova, Vanessa Bryant, non sembra aver apprezzato le iniziative del colosso dell’abbigliamento sportivo. Il contratto scadeva il 13 aprile scorso.

Kobe Bryant è morto a gennaio 2020. 18 anni filati hanno legato i nomi Nike e Kobe, l’ultimo quinquennale era del 2016. Ma già nel 2019 Kobe aveva manifestato l’intenzione di non rinnovare. Immaginava una linea tutta sua, con il marchio “Mamba”.

Vanessa già da un anno si preparava al divorzio. Più di 13 i marchi registrati per conto della società di Kobe. Play Gigi’s way, Mamba, Mambacita, Baby Mambas e Mamba League. Oltre i progetti di Kobe, Vanessa sembra non essere rimasta contenta del trattamento Nike. Si aspettava un contratto a vita, come per LeBron James e Michael Jordan.

Sui marchi registrati la clausola della libertà totale, “intenzione di utilizzo”, per i più diversi lanci di scarpe, abbigliamento, prodotti per il fitness con il brand personale.