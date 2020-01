LOS ANGELES – Un nuovo retroscena sul tragico incidente con l’elicottero dove hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia 13enne Gianna e altre sette persone, viene svelato da un amico di famiglia alla rivista People. Sull’elicottero non c’era la moglie del campione Nba, Vanessa, e, a quanto pare, non sarebbe stata una casualità. La fonte infatti svela che Bryant e sua moglie avevano fatto un patto segreto in cui si promisero di non salire mai assieme sul velivolo.

“Mai insieme in elicottero”. Era questo ciò che avevano deciso Kobe e la moglie diversi anni fa. “Avevano il patto di non volare mai insieme su un elicottero”, ha ribadito l’amico di famiglia. Kobe Bryant aveva iniziato a usare il velivolo per stare vicino alla famiglia. Era stato lui stesso a rivelarlo in una intervista nel 2018: “Una volta sono rimasto intrappolato nel traffico e ho perso la recita scolastica di mia figlia”, raccontava il cestista. “Ho dovuto trovare un modo in cui p otevo ancora allenarmi ma senza compromettere il tempo per la mia famiglia. Così ho preso in considerazione l’elicottero, per essere in grado di andare e tornare in 15 minuti”.

Kobe Bryant e la figlia a messa prima dell’incidente in elicottero