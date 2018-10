BELGRADO (SERBIA) – Periodo d’oro per Aleksandar Kolarov in campo e fuori. Il calciatore ha saltato Empoli-Roma per infortunio ed è volato a Belgrado per rispondere alla chiamata della Nazionale Serba e sostenere la visita medica per dimostrare di essere realmente infortunato.

Approfittando di questo viaggio, – riporta il portale serbo Republika.sr – è andato al concerto di Saban Saulic, un cantante molto popolare in Serbia, che festeggiava i 50 anni di carriera alla Stark Arena. A breve distanza da Kolarov, ci sarebbe stata Kristina Mijasevic, modella serba e, stando ad alcune riviste di gossip locali, presunta ex amante.

Più di un testimone ha riferito che Kolarov avrebbe dedicato una frase della canzone “Meni je s tobom sreća obećana”, ossia “sono felice con te”, alzandosi e rivolgendo lo sguardo a Kristina con la quale, sempre stando alla stampa serba, avrebbe avuto tempo fa un figlio di nome Petra che Kolarov inizialmente non avrebbe riconosciuto perché nato durante il suo matrimonio con Vesna (con la quale ha avuto altri due bambini).

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.