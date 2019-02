Kolarov minacciato dai tifosi della Roma: “Abbassa la cresta croato di m*rda”

ROMA – A poche ore da Roma-Milan, partita decisiva nella corsa per un posto nella prossima Champions League con rossoneri quarti e giallorossi ad un punto di distanza, alcuni tifosi della Roma se la sono presa con Kolarov, giudicato tra i peggiori nella batosta di Firenze, con delle scritte sui muri della Capitale: “Kolarov abbassa la cresta, croato di m*rda”. Il calciatore ha deciso di non rispondere attraverso i social. Darà la sua risposta in campo.

Kolarov minacciato dai tifosi della Roma. Da Instagram