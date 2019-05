FERRARA – Episodio dubbio al 12′ di Spal-Napoli. Andrea Petagna, lanciato a rete, al momento della conclusione è stato fermato da una entrata in scivolata di Kalidou Koulibaly. L’arbitro Abbattista di Molfetta non ha concesso il calcio di rigore e non è andato nemmeno a guardare il monitor del var a bordo campo nonostante l’intervento sembrasse quantomeno dubbio. Questo suo comportamento ha scatenato la furia del popolo del web. Riportiamo di seguito i commenti più popolari su Twitter.

Koulibaly-Petagna, gli utenti dei social non ci stanno: “A cosa serve il var?”.

Oldman ha commentato: “No rigore e ammonizione. Alla 35ma giornata del secondo campionato ancora l’@Aia_it non si arrende all’evidenza che la #VAR vi fa fare delle figure di m…. che la metà basta! @SerieA siete r…….! #spalnapoli #petagna #spal #koulibaly #abbattista”.

Claudio ha scritto: “Attenzione, nuova regola….se Koulibaly colpisce le caviglie di Petagna non è rigore, ripeto non è rigore.!!”. Guglielmo ha commentato: “va bene che la spal è salva ma il rigore netto non fato per il fallo su Petagna… ne vogliamo parlare? e chissà se Ancellotti lo avrà visto……”.

Panzutov ha scritto: “Graziati dall’arbitro. Era rigore su Petagna”. Federico ha commentato: “Adesso i tifosi del #Napoli mi verranno a dire che quello su #Petagna non era rigore o che non conta niente. In realtà è il rigore più netto mai naegato da quando esiste il #VAR ! #SpalNapoli”.