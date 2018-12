Koulibaly, video espulsione Inter-Napoli per applauso polemico all’arbitro

MILANO – Cartellino rosso a Kalidou Koulibaly all’80’ di Inter-Napoli. Il calciatore del Napoli è stato espulso per aver applaudito all’arbitro in segno di protesta dopo che era stata assegnata una punizione all’Inter per un suo fallo ai danni di Politano. Il calciatore del Napoli era particolarmente nervoso perché da inizio partita era stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi dell’Inter (qui l’approfondimento).

Video con l’espulsione di Kalidou Koulibaly durante Inter-Napoli

