ROMA – Kylian Mbappé, 19enne stella del Psg e della Francia ai prossimi Mondiali, nell'ultima stagione ha rafforzato enormemente un fisico ancora da formare, aggiungendo chili di muscoli e persino un centimetro in altezza, una crescita che lo porterà a migliorare ulteriormente le sue prestazioni e che ancora si deve concludere.

“Il suo sviluppo muscolare – afferma al quotidiano iberico Marca Marc Westerloppe, ex-responsabile degli scout del Psg – non si è ancora completato, non si fermerà prima che Kylian abbia compiuto 21 anni. Per allora avrà rinforzato la parte superiore del suo corpo, le spalle si saranno allargate, la muscolatura si sarà rafforzata e sarà più veloce ed esplosivo, guadagnando nel frattempo anche in tecnica e esperienza”.

Tra aprile e maggio Mbappé si è dedicato a un lavoro individuale di rafforzamento che ha previsto anche due diverse sedute di talassoterapia, una sorta di mini-preparazione mirata per permettergli di essere al 100% quando i Mondiali avranno inizio.

Per il 16 giugno, giorno in cui la Francia debutterà ai Mondiali contro l’Australia, Kylian Mbappé sarà pronto a stupire e a prendersi il palcoscenico.