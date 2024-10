La giornalista si spoglia in diretta: i fan notano il dettaglio piccante

Nuova città, nuova vita, ma solita bellezza: la giornalista, moglie del calciatore, posa in costume e il dettaglio piccante non passa inosservato

Nuova squadra, nuova città e nuova vita. La vita delle mogli dei calciatori è un viaggio continuo se si vuole seguire passo dopo passo la carriera del proprio marito.

Le trasferte, i cambi di squadra e quindi di città, qualche volta anche di nazione. Lo ha capito anche Michela Persico, moglie di Daniele Rugani che in estate ha lasciato in prestito la Juventus per trasferirsi in Olanda, all’Ajax. La nuova vita del difensore, almeno fino a giugno, sarà ad Amsterdam, città che anche la showgirl sta iniziando a conoscere ed apprezzare.

La Persico si divide tra Italia e Olanda e negli ultimi giorni è stata ad Amsterdam non senza qualche contrattempo. Nelle ultime storie su Instagram racconta le peripezie che ha dovuto affrontare per poter avere del paracetamolo visto che in Olanda è necessaria la prescrizione medica. Piccoli problemi superati ed allora i fan possono dedicarsi all’ultimo post della donna: su Instagram gli scatti mostrati da Michela Persico rapiscono i follower che non possono che apprezzare la sua bellezza.

Michela Persico in costume: lo scatto è sexy

Michela Persico incanta sui social con gli ultimi scatti da Amsterdam. La showgirl, moglie di Rugani, mostra alcune foto fatte proprio durante il soggiorno nella capitale olandese ma, più che il contorno, a calamitare l’attenzione degli oltre 2,5 milioni di follower è la sua bellezza.

Fisico scolpito e curve ben in mostra nei vari scatti che la moglie dell’ex difensore della Juventus ha deciso di pubblicare su Instagram. Scatti che via via mostrano sempre più il corpo della donna: prima in giacca e top in ascensore, quindi solo un top molto scollato che mette in mostra il prorompente lato A, infine una foto in costume che la mostra in tutta la sua bellezza.

Ovviamente i follower apprezzano e commentano tra cuoricini (quasi 17mila mi piace) e commenti che metto in evidenza un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento di qualche fan. Il riferimento è proprio al lato A, ben evidenziato dagli outfit scelti dalla Persico con qualche follower che si lancia in complimenti anche un po’ troppo spinti. Non lo sono quelli che la definiscono “meravigliosa”, “resti sempre la più bella” o “sei spaziale”.

Lady Rugani incassa i complimenti e fa spallucce davanti a qualche critica che sui social sono all’ordine del giorno. Roba di poco conto però perché la conduttrice con la sua bellezza ha conquistato non soltanto il marito, ma anche milioni di fan tutti pronti a dedicarle un cuoricino.