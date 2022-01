La Serie A torna il 6 gennaio, Dazn o Sky? Dove vedere Milan-Roma, Juventus-Napoli e le altre partite

Le vacanze dei calciatori stanno per terminare perché la Serie A tornerà in campo il 6 gennaio con partite di cartello come Milan-Roma e Juventus-Napoli. Le gare verranno trasmesse in diretta o su Dazn o su Sky.

Dazn o Sky, dove vedere le partite di Serie A del 6 gennaio

Riportiamo di seguito, il quadro complessivo.

20ª GIORNATA

6/1 12:30 Bologna-Inter DAZN/SKY

6/1 12:30 Sampdoria-Cagliari DAZN

6/1 14:30 Lazio-Empoli DAZN

6/1 14:30 Spezia-Verona DAZN

6/1 16:30 Atalanta-Torino DAZN

6/1 16:30 Sassuolo-Genoa DAZN/SKY

6/1 18:30 Milan-Roma DAZN

6/1 18:30 Salernitana-Venezia DAZN

6/1 20:45 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY

6/1 20:45 Juventus-Napoli DAZN.

Serie A, i big match nel turno della Befana

Come detto, il campionato italiano di calcio di Serie A tornerà con il botto. Infatti ci saranno subito partite del calibro di Milan-Roma e Juventus-Napoli. Ma, andiamo con ordine.

Partiamo dai campioni d’Italia in carica dell’Inter che dovranno vedersela con il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri partono con i favori del pronostico ma i rossoblù hanno già dimostrato di saper sgambettare una big (come la Roma di José Mourinho).

L’Atalanta ospiterà il Torino. Si tratta di una sfida tra il maestro (Gasperini) e l’allievo (Juric). La gara promette spettacolo ma ovviamente i bergamaschi partono con i favori del pronostico.

Juventus-Napoli e Milan-Roma sembrano partite da ‘tripla’ (per usare un termine caro agli scommettitori). Tuttavia, Napoli e Milan partono con i favori del pronostico per il loro miglior posizionamento in classifica. Ma una vittoria permetterebbe a Roma e Juventus di avvicinare ulteriormente la zona Champions.