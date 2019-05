Tutti in lacrime per De Rossi: Totti, Bruno Conti e i tifosi. FOTO

ROMA – Tutti in lacrime per Daniele De Rossi. I tifosi della Roma sono accorsi in massa allo Stadio Olimpico per salutare con amore e commozione l’addio del loro capitano. Cori , striscioni e amore per De Rossi, fischi e contestazione per il presidente Pallotta, ritenuto il principale responsabile per il suo addio. Al termine della partita, si sono commossi veramente tutti. Dalle bandiere Totti e Bruno Conti, fino a tutti i tifosi presenti sugli spalti. Una bella pagina di calcio.

De Rossi, Totti lo saluta con affetto: “Abbiamo portato Roma sul tetto del Mondo”.

Francesco Totti ha salutato con affetto Daniele De Rossi con queste dichiarazioni rilasciate a Roma Tv. “Abbiamo condiviso tantissimo con questa maglia e con questi colori. Cose belle e brutte, lui è mio fratello anche fuori dal campo”.

“Spero che i nostri figli possano fare lo stesso nostro percorso. E non intendo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto dal punto di vista dell’amicizia – aggiunge l’ex numero 10 giallorosso nel corso di un video pubblicato sul sito ufficiale del club – Ogni volta che segnavo lui era sempre uno dei primi a esultare insieme a me saltandomi sulla schiena. Siamo riusciti a portare Roma anche sul tetto del Mondo con l’Italia”. ”Ha avuto la sfortuna che ho giocato per tanti anni, ma per me era sempre capitano anche in campo, anche quando c’ero io” (fonte Ansa).