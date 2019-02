FIRENZE – Non è Lafont il terzo protagonista del filmato a luci rosse con Thereau, un altro calciatore ed una ragazza. Lo spiega il giovane portiere della Fiorentina con un post pubblicato sui suoi profili social: “In tanti parlano di me per una questione privata, che non mi riguarda e con la quale non ho niente a che fare”.

Lafont, Thereau conferma la versione del portiere della Fiorentina

Poche ore prima di questa smentita di Lafont, sono uscite sui social alcune dichiarazioni di Thereau che scagionano il portiere della Fiorentina perché l’attaccante spiega che il filmato amatoriale è stato girato ai tempi dell’Udinese quando Lafont non era suo compagno di squadra: “Non so come sia possibile, è una cosa vecchia di 4-5 anni fa quando ero all’Udinese. Avevo cancellato tutto, non ce l’ho più sul telefono… l’avrò tenuto al massimo due settimane, neanche me la ricordo questa cosa. Non so da dove sia uscito, forse iCloud, non ho idea. Ora è troppo tardi, un casino. Stanno parlando solo di questo”