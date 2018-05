Lamberto Boranga, l’ex portiere della Fiorentina torna in campo a 75 anni in Terza Categoria

ROMA – Lamberto Boranga, 75 anni, ex portiere di Perugia, Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese, Parma e Foligno, torna in campo.

Boranga indosserà la casacca numero 1 della Marottese, nel campionato di Terza Categoria. La squadra marchigiana lo ha contrattualizzato a marzo e, in caso di promozione in Seconda Categoria, punta a confermarlo in rosa.

Boranga tornerà in campo oggi.

Ci sarà anche il sindaco di Mondolfo-Marotta, Nicola Barbieri. “Un portiere della sua esperienza ci fa comodo – sottolinea l’allenatore Ceccarani – in allenamento ha una reattività da ventenne”.