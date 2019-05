BUDAPEST – Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus, è una star in Ungheria. Dopo aver vinto il suo primo scudetto con l’Honved nella stagione 2016-2017, si è ripetuto quest’anno con il Ferencvaros. Lanzafame ha mosso i suoi primi passi in Ungheria con la maglia dell’Honved ed è riuscito a vincere lo scudetto con questo club che non è uno dei più blasonati in patria. Grazie alle ottime prestazioni con l’Honved, Lanzafame si è meritato la chiamata del Ferencvaros, che è la Juve d’Ungheria. Anche con il Ferencvaros, Lanzafame ha vinto lo scudetto e si è portato a casa il titolo di capocannoniere del campionato ungherese.

Davide Lanzafame ha vinto tutto in Ungheria e sogna la Nazionale.

Dopo una buona carriera in Italia, con le maglie di Juventus, Parma, Palermo, Bari e Catania, Lanzafame ha deciso di tentare l’avventura all’estero nel campionato ungherese. L’ex attaccante della Juventus si è trovato talmente bene che ha vinto due scudetti, ha vinto due titoli di capocannoniere e ha vinto anche il titolo come miglior calciatore del campionato ungherese. L’ex attaccante della Juventus ha segnato 40 gol in 82 partite con l’Honved e 17 gol in 34 partite con il Ferencvaros.

L’ex attaccante della Juventus sogna la convocazione nella Nazionale Ungherese visto che non ha mai vestito la maglia della Nazionale Italiana (ha giocato con l’Italia Under 21 ma non è mai sceso in campo con la Nazionale “A”). Il ct della Nazionale Ungherese è l’italiano Marco Rossi ma Lanzafame non potrà essere convocato fino a quando non raggiungerà il suo quinto campionato in Ungheria. Quello del prossimo anno sarà il quarto. Non manca molto.