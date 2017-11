GENOVA – “A volte in campo l’adrenalina ti offusca il cervello, anche se sono cose che in campo succedono. Per me era rigore netto, ma tra me e Daniele non è successo niente”.

Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport l’attaccante del Genoa Gianluca Lapadula, che ha subito il fallo in area costato l’espulsione al centrocampista della Roma e un rigore a favore dei rossoblù.