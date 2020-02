TORINO – Lapo Elkann continua a sfottere l’Inter sui social network. Dopo il suo tweet durante il Festival di Sanremo, ecco quello dopo la sconfitta dei nerazzurri allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio: “La Zebra ride e l’Aquila vola”. Il tweet è stato accolto in maniera positiva dai tifosi della Juventus ma è stato aspramente criticato da quelli dell’Inter.

Lapo Elkann, ecco cosa aveva scritto contro l’Inter durante Sanremo.

Come detto, non è la prima volta che Lapo utilizza i social network per sfottere i rivali della Juventus. Durante il Festival di Sanremo, aveva commentato il siparietto tra Amadeus e Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, scrivendo: “Caro Amadeus, è normale che l’Inter sia dietro alla Juventus” (facendo riferimento alla maglietta ironica sfoggiata dal conduttore televisivo in diretta tv).

Poco dopo, Georgina Rodriguez si è vendicata di Amadeus con la collaborazione di Cristiano Ronaldo. Lei gli ha regalato un gagliardetto che sembrava dell’Inter ma che in realtà era della Juventus, Cristiano Ronaldo gli ha regalato una sua maglia. Non la maglia della Nazionale Portoghese di Calcio ma quella della Juventus. Amadeus, che è un grande tifoso dell’Inter, ha dovuto abbozzare e ha accettato questi regali con sportività.