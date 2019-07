BIRMINGHAM – A 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo e sale sul podio come mamma Fiona May che vinse l’oro nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna.

Tutta in crescita la gara dell’azzurra doppia figlia d’arte (papà l’ex astista Gianni) che inizia con 5,93 sotto la pioggia. Poi 6,37, 6,33, 6,51, 6,58 e il 6,53 finale.

È il quarto oro azzurro a Boras, eguagliato il record di San Sebastian 1993, nella mattinata in cui gli azzurri festeggiano anche l’argento di Riccardo Orsoni nei 10000 di marcia e il bronzo di Elisa Ducoli nei 3000.

Chi è Larissa Iapichino.

Figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, il 22 giugno 2019, a neanche 17 anni, durante la seconda giornata dei campionati italiani allievi di Agropoli, ha fatto registrare nel salto in lungo la misura di 6,64 m, nuova migliore prestazione italiana under 18 e under 20, migliore prestazione mondiale stagionale under 20 e tra le dieci migliori prestazioni italiane di sempre.

I record Nazionali totalizzati da Larissa Iapichino.

Allievi | Salto in lungo: 6,64 m (Italia Agropoli, 22 giugno 2019). Salto in lungo indoor: 6,36 m (Italia Padova, 28 gennaio 2018). Pentathlon indoor: 3 929 p. (Italia Padova, 27 gennaio 2019).

Juniores | Salto in lungo: 6,64 m (Italia Agropoli, 22 giugno 2019). Salto in lungo indoor: 6,36 m (Italia Padova, 28 gennaio 2018).

Larissa Iapichino nei campionati nazionali.

2 volte campionessa italiana allieve del salto in lungo (2018, 2019)

2 volte campionessa italiana allieve del salto in lungo indoor (2018, 2019)

volte campionessa italiana allieve del salto in lungo indoor (2018, 2019) 1 volta campionessa italiana allieve del pentathlon indoor (2019).

2018.

Bronzo ai campionati italiani allievi di prove multiple indoor (Padova), pentathlon – 3 739 p.

Oro ai campionati italiani allievi indoor (Ancona), salto in lungo – 6,21 m

4ª ai campionati italiani allievi indoor (Ancona), 60 m hs – 8″64

Oro ai campionati italiani allievi (Rieti), salto in lungo – 6,38 m

4ª ai campionati italiani allievi (Rieti), 100 m hs – 13″91.

2019.

Oro ai campionati italiani allievi di prove multiple indoor (Padova), pentathlon – 3 929 p.

Oro ai campionati italiani allievi indoor (Ancona), salto in lungo – 6,30 m

Argento ai campionati italiani allievi indoor (Ancona), 60 m hs – 8″31

Oro ai campionati italiani allievi (Agropoli), salto in lungo – 6,64 m (fonti Ansa e Wikipedia).

