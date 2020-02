MANCHESTER (INGHILTERRA) – Lauryn Goodman ha rivelato che il difensore del Manchester City, Kyle Walker, è il padre del suo bambino. La modella partorirà tra tre mesi. La 29enne ha annunciato la sua gravidanza il mese scorso mentre era in vacanza alle Barbados, descrivendola come un “miracolo”. All’epoca, non si conosceva l’identità del padre perché ufficialmente la Goodman era tornata single.

Lauryn Goodman è incinta, il papà è Kyle Walker. Lo ha svelato durante una intervista al The Sun.

A seguito di enormi speculazioni, la Goodman ha deciso di svelare l’identità del padre nel corso di una intervista rilasciata al The Sun. Le dichiarazioni della modella sono riportate dal mirror.co.uk:

“Voglio mettere le cose in chiaro perché mi stanno inondando di messaggi dove mi si chiede il nome del padre. Tutti questi messaggi sono molesti e mi stanno causando stress nel terzo trimestre della mia gravidanza.

Voci e pettegolezzi stanno iniziando a circolare e preferirei che la gente facesse riferimento solamente alle mie dichiarazioni, quindi voglio fermare tutte le speculazioni una volta per tutte.

Kyle Walker e io stiamo aspettando un bambino, lo abbiamo concepito ad aprile durante un periodo in cui ci eravamo entrambi separati dai nostri precedenti partner. Questa sarà l’ultima volta che commenterò la notizia sulla mia gravidanza e condividerò solo l’esito positivo in futuro.”.