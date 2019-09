Lautaro Martinez Agustina Gandolfo foto Instagram è il suo segreto

MILANO – Lautaro Martinez in rampa di lancio. L’Inter si gode il suo fenomeno che, grazie alle sue ottime prestazioni sia con i nerazzurri che con la Nazionale Argentina, sta salendo nell’olimpo degli attaccanti più forti del mondo. Dopo un’ottima Coppa America, terminata al terzo posto, Lautaro è ripartito alla grande con l’Argentina segnando una tripletta da applausi al Messico di Lozano (colpo di mercato del Napoli).

In Nazionale, la media realizzativa di Martinez è impressionante visto che ha segnato la bellezza di 9 gol in appena 13 partite. Insomma, l’argentino ha spazzato via Icardi sia con l’Inter che in Nazionale. Il primo a puntare su di lui, un po’ per convinzione e un po’ per necessità, è stato Spalletti. Quando l’Inter ha messo fuori rosa Icardi, Spalletti ha deciso di lanciare definitivamente Martinez.

Il “Toro” lo ha ripagato con ottime prestazioni e a fine anno il suo score recitava 35 presenze con 9 gol all’attivo. Non male visto che parliamo della sua prima stagione in un campionato tattico come quello italiano. Quest’anno, Martinez è ripartito alla grande. Antonio Conte lo ha subito scelto come partner d’attacco di Romelu Lukaku, e l’argentino lo ha ripagato segnando un gol in due partite. Come spiegato poco fa, in Nazionale le cose sono andate ancora meglio.

