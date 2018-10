BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Lautaro Martinez si è preso l’Argentina. L’attaccante dell’Inter si è imposto su “colleghi” del calibro di Gonzalo Higuain, Mauro Icardi e Sergio Aguero e si è preso la titolarità come centravanti dell’Argentina. Nel secondo tempo, al suo posto, è entrato in campo Giovanni Simeone.

Al momento, lui e Simeone sono i centravanti che godono di maggiore credibilità in Argentina. Lautaro Martinez è partito titolare in un tridente tutto “italiano”. E’ stato schierato con altri due attaccanti che militano nel nostro campionato: De Paul dell’Udinese e Dybala della Juventus.

Lautaro Martinez ha sbloccato la partita amichevole contro l’Iraq segnando con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Da vero “toro”.

Eccolo qui il gol di #Lautaro in #Argentina – Iraq. Un gol che ricorda molto quello messo a segno contro il Cagliari e che certifica ancora una volta l’ottima qualità di inserimento e la bravura di testa da parte dell’argentino. Sarà contento Spalletti. #FCIM pic.twitter.com/pgWzII1nhl — Raffaele Caruso (@Rafficaruso94) 11 ottobre 2018

Check out this awesome video: Argentina 1 – 0 Iraq Lautaro Martinez 11-10-2018 https://t.co/1LkFCQqqw8

هدف الارجنتين على العراق — Mohammad (@Mohamma65828445) 11 ottobre 2018

Iraq 0-1 Argentina – Lautaro Martinez goal for Argentina. pic.twitter.com/gUVPjMgOPH — InterYa (@InterYaMedia) 11 ottobre 2018

