Lavezzi gol nella sua partita di addio al calcio, video YouTube

ROMA – Il Pocho Lavezzi ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato ad appena 34 anni. L’ex attaccante del Napoli ha segnato nella sua partita di addio anche se il suo Hebei Fortune è stato sconfitto per 3-1 dal Guangzhou Evergrande. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport: “Questa partita la ricorderò per sempre perché è l’ultima della mia carriera – ha annunciato nel post-gara il Pocho, autore anche dell’unico gol dei suoi – Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia. E’ il momento giusto per prendere questa decisione. Diciamo che è quasi sicuro al 100%.

Nel corso della sua magnifica carriera, Lavezzi ha giocato complessivamente 538 partite mettendo a segno 154 gol. Il Pocho ha vestito la maglia della Nazionale Argentina di Calcio per 51 volte realizzando 9 reti. In Italia, lo abbiamo ammirato con la maglia del Napoli dove è sceso in campo per 188 volte con un totale di 48 gol.

Il video da YouTube con l’ultimo gol in carriera del Pocho Lavezzi durante la sconfitta del suo Hebei Fortune contro il Guangzhou Evergrande.