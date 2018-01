ROMA – La pagina Facebook della Lega Serie B ha voluto fare gli auguri alla Lazio nel giorno del suo compleanno. Il post ha voluto ricordare che «Il club biancoceleste ha collezionato 11 presenze in B con l’ultima apparizione nel 1987/88».

Questo post è stato utilizzato dai romanisti per prendere in giro i “loro cugini” per la lunga militanza nella seconda serie del calcio italiano e ha mandato su tutte le furie i supporters biancocelesti.

Il chiarimento della Lega di B

La pagina Facebook della Serie B ha rimosso il post spiegando il perché: «Il post è stato rimosso per evitare ulteriori polemiche. I nostri auguri non volevano essere offensivi, al contrario volevano celebrare una squadra gloriosa che in passato abbiamo avuto la fortuna di ospitare nel nostro campionato, allo stesso modo in cui lo scorso 17 ottobre avevamo augurato buon compleanno all’Atalanta e il 3 dicembre al Torino. Speriamo di aver chiarito il malinteso».