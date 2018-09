ROMA, STADIO OLIMPICO – Lazio-Apollon 1-0, gol: Luis Alberto 13′. Partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League.

La prima occasione da gol è stata creata dalla Lazio. Al 2′, Murgia ha colpito a botta su cross di Caicedo ma Vale ha deviato in calcio d’angolo.

Lazio in vantaggio al 13′, al secondo affondo. Caicedo ha messo in porta Luis Alberto con uno splendido colpo di tacco e lo spagnolo ha superato senza problemi il portiere dell’Apollon. Al 20′, la Lazio sfiora il raddoppio. Caicedo dribbla Pedro e calcia a botta sicura ma il suo tiro termina sul fondo con Vale che era rimasto immobile. Al 27′, il tiro cross di Basta è stato deviato in calcio d’angolo dagli avversari. Il primo tempo è terminato con la Lazio in vantaggio sull’Apollon grazie al gol segnato da Luis Alberto su assist di Felipe Caicedo.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo. All. Inzaghi

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Yuste, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica. All. Avgousti

Gli highlights di Lazio-Apollon

Gol di Luis Alberto su assist di Caicedo

