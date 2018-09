Lazio-Apollon streaming e diretta tv, dove vedere Europa League

ROMA – Il match tra Lazio e Apollon Limassol andrà in scena giovedì 20 settembre 2018 alle ore 18:55. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-APOLLON IN TV E STREAMING.

Lazio-Apollon sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Match in diretta streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Caceres; Basta, Parolo, Badelj, Murgia, Durmisi; Correa, Caicedo. All. Simone Inzaghi.

Apollon Limassol (4-3-3): Bruno Vale; Vasiliou, Roberge, Hector Yuste, Joao Pedro; Kyriakou, Sachetti, Pereyra; Schembri, Papoulis, Maglica. All. Sofronis Augousti

Arbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaijan).

La Lazio vuole tornare a sognare in Europa. E’ reduce dall’ottima Europa League dello scorso anno ma anche dalla enorme delusione di essere stata eliminata dal Salisburgo, formazione abbordabile per i biancocelesti, nei quarti di finale, a un passo dalla semifinale europea.

Quest’anno Simone Inzaghi cercherà di arrivare fino in fondo. La sua squadra è in crescita. Dopo le sconfitte contro Napoli e Juventus, sono arrivati i successi nel derby contro il Frosinone e ad Empoli. Adesso la Lazio cercherà di partire bene in Europa contro l’Apollon Limassol puntando su Caicedo, Correa e Durmisi e buttando nella mischia Proto, portiere che è stato acquistato la scorsa estate per avere una alternativa valida a Strakosha.