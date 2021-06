Lazio, arriva Sarri: sui social l’emoticon della sigaretta. Contratto di 2 anni, quanto verrà pagato

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, una telenovela durata da giorni, che manca ancora dell’ufficialità ma gli indizi sono definitivi. Indizi social postati dalla stessa Lazio che di fatto ha annunciato il tecnico toscano ex Napoli e Juve con l’emoticon di una sigaretta. Poi ancora un altro posto con la scritta “che hai da accendere?”, visto il vizio di Sarri per il fumo.

Sarri alla Lazio, contratto e quanto guadagna

Per Sarri, che sostituirà Simone Inzaghi passato all’Inter, accordo fino al 2023 a 3,3 milioni di euro a salire con i bonus: questi i termini del contratto di Sarri. Non solo, sui social biancocelesti è apparso anche un collage di quattro immagini: la sigaretta, la tuta, il pezzo con gli indizi di mercato scritto dalla Lazio stessa e una banca (dove Sarri ha lavorato per anni, prima di diventare professionista). Sarri, insomma, sarà l’allenatore dei biancocelesti per le prossime due stagioni.

Il post con gli indizi di mercato in casa Lazio

In un primo momento si pensava fosse un errore, invece era solo strategia per annunciare Sarri. Si tratta del comunicato apparso il 7 giugno scorso dal titolo “Testa al mercato” eche sembrava un elemento fuori dal contesto del momento. Tutti aspettavano l’ufficialità di Sarri alla Lazio non i possibili obiettivi di quest’estate e invece nel comunicato si facevano altri nomi, come quelli di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj e poi riferimenti al tecnico toscano mai nominato apertamente.