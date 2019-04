ROMA – Il dato è tratto, Lazio e Atalanta si giocheranno la finale per la conquista della Coppa Italia 2019. La finalissima Lazio-Atalanta verrà giocata allo Stadio Olimpico il prossimo 15 maggio. Non è ancora stato stabilito un orario ma solitamente le gare di Coppa Italia vengono giocate alle ore 20.45. La finale di Coppa Italia Lazio-Atalanta verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e sarà visibile anche in alta definizione. Lazio-Atalanta verrà trasmessa anche in diretta streaming sul sito internet della Rai.

Lazio-Atalanta sarà la finale di Coppa Italia, Milan e Fiorentina eliminate in semifinale.

L’Atalanta si è qualificata per la finale della 72/a edizione della Coppa Italia battendo 2-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno fra le due squadre. Reti di Muriel al 3′ pt, Ilicic su rigore al 14′ pt e Gomez al 24′ st. All’andata era finita 3-3 e quindi la Dea accede alla sfida del 15 maggio all’Olimpico contro la Lazio che assegnerà il secondo trofeo nazionale.

La Lazio è arrivata alla finalissima di Coppa Italia grazie al successo per 1-0 sul campo del Milan. La rete decisiva è stata segnata da Correa su assist di Ciro Immobile. La partita di andata tra Lazio e Milan erano terminata sul punteggio di zero a zero quindi la qualificazione alla finalissima dello Stadio Olimpico è stata decisa a San Siro.