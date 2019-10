ROMA – Lazio-Atalanta è destinata a terminare tra le polemiche. Le due squadre si affrontarono nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio, i nerazzurri protestarono a lungo per un arbitraggio fortemente negativo nei loro confronti visto che sul risultato di zero a zero l’arbitro non concesse un rigore ai bergamaschi nonostante una parata di Bastos su un tiro a botta sicura di De Roon. Bastos non è un portiere ma un difensore.

Oggi, al termine dell’incontro, Gasperini ha espresso il suo malcontento ai microfoni di Sky Sport. L’Atalanta aveva chiuso il primo tempo sul risultato di tre a zero, poi nella ripresa è stata rimontata sul tre a tre anche grazie a due rigori trasformati da Immobile. Proprio di questi rigori, ha parlato a lungo Gasperini.

“C’è poco da dire. L’Atalanta ha dominato la partita. Nel primo tempo ma anche nella ripresa. Loro hanno pareggiato grazie ai soliti errori arbitrali a loro favore. Vi ricordate l’ultima finale di Coppa Italia? E’ stata indirizzata da quella grave svista arbitrale di cui si parla troppo poco.

Anche oggi, la Lazio ha pareggiato grazie a due rigori inesistenti. Sul primo non ci sono discussioni, Immobile si tuffa. E’ una vera furbata. Ma vi dirò di più, nemmeno il secondo c’era visto che è Immobile che ha messo la gamba davanti a De Roon e poi si è lasciato andare.

Perché deve trovare difetti nella mia squadra se poi è sempre l’arbitro che decide le partite tra Lazio e Atalanta? Sono pienamente soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Ora andiamo a Manchester, contro la squadra che è favorita per vincere la Champions League, e cercheremo di giocarcela al meglio. Comunque vada, questa partita sarà preziosa nella nostra crescita di squadra. In campionato ormai siamo una realtà, e resteremo lì in alto giocando in questa maniera”.