Lazio-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla: diretta tv e streaming ottavi di finale Champions League

Lazio-Bayern Monaco, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita si giocherà martedì 23 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. L’inizio della partita è previsto alle ore 21.

La Lazio parte sfavorita, ma in torneo a eliminazione diretta (seppure con andata e ritorno), tutto è possibile. Il Bayern è campione in carica (e recentemente ha vinto anche il Mondiale per Club).

Lazio-Bayern Monaco dove vederla: diretta tv e streaming

Il match tra Lazio e Bayern Monaco, con fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport (canale 252) e in chiaro su Canale 5.

Sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming, grazie al servizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky, visibile su pc, smartphone e tablet. Sempre in streaming, la partita sarà in diretta su Mediaset Play. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Lazio-Bayern Monaco: probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Lulic, Fares, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Flick. A disposizione: Hoffmann, Javi Martinz, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Musiala, Zaiser.

La partita d’andata degli ottavi di Champions League, in programma domani stasera 23 febbraio allo stadio Olimpico di Roma fra Lazio e Bayern Monaco, sarà arbitrata dall’israeliano Orel Grinfeeld, assistito dai connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al Var ci sarà lo spagnolo Juan Martinez Munuera, mentre l’altro israeliano Roi Reinshreiber sarà al Var. Il quarto uomo designato è Gal Leibovitz.