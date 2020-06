ROMA – La Lazio copia il Borussia Mönchengladbach.

Lo farà per una giusta causa.

Gli spalti dello stadio Olimpico di Roma saranno vuoti perché le partite verranno disputate a porte chiuse.

Per questo motivo la Lazio ha deciso di riempire lo stadio con i cartonati dei suoi tifosi.

Il primo club a farlo è stato appunto il Borussia Mönchengladbach.

La Bundesliga è stata la prima a ripartire durante il coronavirus.

Il club tedesco ha deciso di mettere in vendita i posti dello stadio ai tifosi che sono interessati ad avere un loro cartonato sugli spalti.

L’iniziativa è stata un autentico successo visto che in molti hanno aderito.

Evidentemente alla Lazio è piaciuta questa idea del Borussia Mönchengladbach.

Così i biancocelesti hanno deciso di farla loro per una buona causa.

I soldi che verranno incassati dalla vendita dei cartonati ai tifosi verranno devoluti in beneficenza alla Croce Rossa Italiana.

Tra i tifosi che aderiranno a questa iniziativa, ci sarà anche Anna Falchi.

L’attrice sta portando avanti un rito scaramantico da inizio campionato e le cose stanno andando alla grande per la Lazio visto che è in corsa per lo scudetto.

In cosa consiste questo rito? Dopo ogni vittoria, la Falchi si spoglia e condivide questa foto con i tifosi della Lazio su Instagram.

La Falchi non indossa i vestiti ma è in posa con la sciarpa della Lazio che copre il suo generosissimo “lato A”.