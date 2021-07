Lazio, caso Luis Alberto: non si è presentato alle visite mediche. Inter, Milan, Juventus o Siviglia nel suo futuro? Lo spagnolo, deve le sue fortune a Simone Inzaghi. Infatti l’attuale allenatore dell’Inter è quello che gli ha permesso di spiccare il definitivo salto di qualità.

Luis Alberto, via dalla Lazio per avere più visibilità internazionale?

Quando è arrivato alla Lazio, era un calciatore di secondo piano del Liverpool. Adesso è uno dei calciatori con il rendimento più alto in Italia (ma questo non gli è bastato per strappare la convocazione a Euro 2020 con la Spagna…). Adesso il calciatore vorrebbe maggiore visibilità internazionale proprio per entrare definitivamente nel giro delle Furie Rosse.

Anche perché non è così automatica la sua collocazione tattica nella Lazio di Maurizio Sarri (che non a caso sta chiudendo per Felipe Anderson…). Dove potrebbe andare il calciatore? Potrebbe restare in Italia così come potrebbe trasferirsi in Spagna.

Ci sarebbero sulle sue tracce Inter, Milan e Juventus. All’Inter, potrebbe riabbracciare il suo maestro Inzaghi ma in questo momento i nerazzurri hanno delle difficoltà a fare mercato. Devono prima continuare a vendere per poi acquistare calciatori.

Luis Alberto al Milan o altrove? Tutti gli scenari possibili

Il Milan sembrerebbe il favorito in questo momento ma occhio alla Juventus (se non dovesse arrivare ad un altro laziale, cioè Milinkovic Savic…). All’estero, è molto calda la pista Siviglia. In questo momento l’Atletico Madrid sembra più defilato.