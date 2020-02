ROMA – La Lazio ha vinto 3-2 sul campo del Genoa con un gol su punizione di Danilo Cataldi ma nel post partita si è parlato soprattutto della sua imitazione dell’allenatore nel corso della festa di compleanno di Ciro Immobile. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ai microfoni di Dazn:

“L’imitazione del mister? Non lo faccio più… è stato forte ma non credo che lo farò ancora perché comunque è il mio allenatore e non voglio mancargli di rispetto. Sono felice di aver giocato e di aver segnato il terzo gol. Sembra nel mio destino segnare sempre il terzo gol, mi è successo anche nel derby e nella finale di Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus.

Ma va benissimo così finché vinciamo. Non mi interessa segnare, non sono un calciatore dal gol facile, voglio aiutare solamente la squadra a vincere. Stiamo facendo cose grandiose, più che una squadra, sembriamo una famiglia. Dobbiamo continuare così perché è troppo bello regalare queste gioie ai nostri tifosi. Dobbiamo inseguire questo sogno…”.

Su questa imitazione, si è pronunciato anche lo stesso Inzaghi, sempre ai microfoni di Dazn: “Non conoscevo Cataldi sotto queste vesti. Devo dire che è stato bravissimo anche come imitatore. Davvero molto divertente.

Ma io sono contento per come gioca, anche oggi è stato bravissimo come tutti gli altri suoi compagni di squadra. Siamo lì sopra ed abbiamo il dovere di puntare allo scudetto. Non mancano molte partite, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo…”.

