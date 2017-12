Lazio-Cittadella streaming – diretta tv, dove vederla (Coppa Italia)

ROMA – Lazio-Cittadella, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, verrà disputata alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma e chiuderà la settimana dedicata alla coppa nazionale.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La gara tra Lazio e Cittadella sarà visibile in diretta esclusiva su Rai 2. Si potrà inoltre vedere in diretta streaming anche su Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Vargic; Patric, Luiz Felipe, Bastos; Basta, Murgia, Parolo, Crecco, Lukaku; Palombi; Immobile.

CITTADELLA (4-4-2): Paleari, Salvi, Pelagatti, Adorni, Caccin; Lora, Bartolomei, Settembrini; Arrighini, Chiaretti, Fasolo.

Inzaghi parla di torti arbitrali contro la Lazio

“Ho parlato tanto con la squadra. Gli ho detto che dobbiamo guardare avanti. I fatti accaduti sono fuori dal mondo, spero che chi di dovere prenda i giusti provvedimenti”.

Simone Inzaghi torna così sui torti arbitrali subiti in Lazio-Torino. Alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cittadella, il tecnico avverte: “Adesso dobbiamo cercare di trasformare questa grande ingiustizia subita in ferocia. Sfogare tutto quello che c’è successo in campo, contro il Cittadella ci saranno delle insidie”.

Fatti come quelli di Lazio-Torino e un utilizzo del Var che la Lazio lamenta essere stato sempre a sfavore “sono cose che non dovrebbero capitare. Da oggi non parlerò più di cose del genere, poi sono altri che dovrebbero farsi sentire. Io già l’ho fatto dopo le partite con Roma, Fiorentina, Sampdoria e Torino”.

A Burdisso, che aveva smentito il ds Tare e Parolo sottolineando di non aver mai detto all’arbitro Giacomelli di non essere stato toccato da Immobile, Inzaghi replica: “Sono cose che capitano. Burdisso è un giocatore forte in campo, si è lasciato andare”.