Lazio vince la Coppa Italia, quanti sfottò contro i romanisti sui social

ROMA – La Lazio ha vinto la settima Coppa Italia della sua storia grazie al successo per 2-0 contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico. Le reti decisive sono state segnate negli ultimi dieci minuti della finale di Coppa Italia dal neo entrato Sergej Milinkovic Savic e da Correa. In una serata dove Ciro Immobile non ha brillato, sono saliti in cattedra i suoi compagni di squadra. Dopo aver vinto la Coppa Italia, i tifosi della società biancoceleste hanno festeggiato il successo della loro squadra del cuore postando molti sfottò contro i romanisti sui social network.

Lazio sale a sette Coppa Italia, la Roma ne ha nove ma non alza trofei da oltre dieci anni.

In totale, la Roma vanta più Coppe Italia della società biancoceleste. La Roma ne ha vinte nove mentre la Lazio è appena arrivata a sette ma i tifosi biancocelesti hanno voluto sfottere i cugini soprattutto per la stretta attualità.

Quindi hanno pubblicato una immagine che fa riferimento alla voglia dei tifosi della Roma di vincere nuovamente la Coppa Italia e all’assenza di trofei nuovi nella bacheca della società giallorossa da oltre dieci anni. Quest’anno la Roma era considerata tra le favorite per la conquista della Coppa Italia ma è uscita malamente contro la Fiorentina nei quarti di finale perdendo per 7-1 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.