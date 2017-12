Lazio-Crotone 4-0 highlights, pagelle: Lukaku-Immobile-Lulic-Felipe Anderson video gol

ROMA – Lazio-Crotone 4-0. Lazio batte Crotone 4-0 in un anticipo della 18/a giornata di Serie A.

Serie A TIM | Lazio-Crotone, le pagelle

Lazio-Crotone 4-0 (0-0). Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6, Patric 6, De Vrij 6.5, Wallace 6, Marusic 6, Parolo 6, Murgia 6 (20′ st Leiva 6.5), Lukaku 7, Luis Alberto 6 (38′ st F.Anderson 6), Milinkovic 5.5 (20′ st Lulic 7), Immobile 6.5. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 27 Luiz Felipe, 15 Bastos, 26 Radu, 8 Basta, 7 Nani, 20 Caicedo, 66 Jordao). All.: S.Inzaghi 7.

Crotone (4-3-3): Cordaz 6, Sampirisi 6 (38′ st Faraoni sv), Ajeti 5, Ceccherini 5.5, Martella 5, Mandragora 6, Barberis 5.5, Rohden 5.5, Stoian 6 (20′ st Tonev 5), Budimir 5.5 (38′ st Simy sv), Trotta 5.5. (3 Festa, 78 Viscovo, 20 Pavlovic, 11 Kragl, 44 Cabrera, 14 Suljic, 8 Aristoteles, 89 Crociata). All.: Zenga (squalificato, in panchina Carbone 5.5).

Arbitro: Calvarese di Teramo 6. Reti: nel st 11′ Lukaku, 33′ Immobile, 41′ Lulic, 44′ Felipe Anderson. Angoli: 10-3 per la Lazio. Recupero: 2′ e 2′. Ammoniti: Milinkovic per proteste; Ajeti e Budimir per gioco falloso. Spettatori: 25mila. Var: 1.

** I GOL – 11′ st: Palla in profondità di Luis Alberto sulla sinistra, Ajeti manca l’anticipo su Immobile, che si accentra e serve a Lukaku un pallone solo da spingere in rete.

– 33′ st: Fuga di Lukaku, palla indietro a Lulic, il cui cross trova la testa di Immobile che infila Cordaz sul suo palo di sinistra.

– 41′ st: Felipe Anderson salta un uomo a destra, arriva sul fondo e serve Lulic con un cross basso. Il bosniaco mette a sedere Ajeti e di destro batte Cordaz.

– 44′ st: Cross basso dalla destra di Parolo, il velo di Lulic lascia libero in mezzo ancora Felipe Anderson, che di piatto destro non perdona. Gol convalidato con l’intervento della Var.

