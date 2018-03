Lazio-Dinamo Kiev streaming – diretta tv, dove vederla (Europa League)

Lazio-Dinamo Kiev, partita valida come andata degli ottavi di finale di Europa League, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Ė ancora la Lazio protagonista su TV8 (tasto 8 del telecomando) negli ottavi di finale di Europa League. La gara di andata tra la squadra biancoleste di Simone Inzaghi e la Dinamo Kiev, in programma allo stadio Olimpico di Roma, va in onda, in diretta e in chiaro per tutti, giovedì 8 marzo alle ore 21.05.

Pre-partita alle ore 20.30, con Alessandro Bonan, Federica Fontana, Luca Toni, Lorenzo Amoruso, Marco Bucciantini e Fayna. Alla fine dell’incontro, alle ore 23.00, al via Gol Collection con le interviste a caldo e gli highlight di tutte le altre partite della serata. In particolare, a mezzanotte e mezza, ampia sintesi della sfida tra Milan e Arsenal, l’incontro più atteso delle gare di andata degli ottavi di finale.

Dopo aver vinto il girone di qualificazione ed eliminato la Steaua Bucarest, la Lazio punta a qualificarsi ai quarti di finale. Sulla strada però c’è un ostacolo tutt’altro che agevole, la Dinamo Kiev, che con 45 punti è seconda in classifica nel campionato ucraino, distanziata di 6 punti dallo Shakhtar Donetsk. Nei sedicesimi di finale la Dinamo Kiev ha eliminato l’AEK Atene.

(Ufficio stampa MN s.r.l.).