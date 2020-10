La Lazio si è presentata alla partita di Champions League contro il Bruges decimata ma allo stesso tempo ha sollevato dubbi sui tamponi della Uefa.

La società capitolina parla di “criticità di dubbia interpretazione che verranno approfondite nei prossimi giorni”.

La sua nota stampa è riportata dal Corriere dello Sport.

“Per i protocolli anti Covid della Uefa, due giorni prima del match, il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi.

Lunedì si sono verificate criticità di dubbia interpretazione che verranno approfondite nei prossimi giorni.

Va evidenziato comunque che la società ha messo tutti i casi in isolamento presso il proprio domicilio, per fare poi nei prossimi giorni ulteriori controlli.

Ci siamo tutelati, abbiamo tutelato tutto il resto dei tesserati. Per la partita di Torino vediamo. Ci saranno approfondimenti nei prossimi giorni.

La società, nell’interesse di rispettare i protocolli Uefa e la propria squadra, ha eseguito il protocollo nonostante le criticità restino comunque dubbie.

Ma tutti in isolamento. In vista del match con il Bruges c’è un clima ottimo, tutti sono pronti per affrontare questa sfida. Siamo ottimisti” (fonti Lazio e Il Corriere dello Sport).