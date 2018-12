Lazio-Eintracht, tifosi tedeschi saccheggiano supermercato: rubate bottiglie di alcolici

ROMA – Durante i momenti di tensione che si sono verificati nei pressi dello Stadio Olimpico nel pomeriggio, un gruppo di tifosi tedeschi è entrato in un supermercato saccheggiandolo e danneggiandolo: i supporter hanno rubato bottiglie di alcolici.

Nel corso delle operazioni di prefiltraggio sono state denunciate 9 persone, otto perchè in possesso di petardi e una donna di Bergamo perchè in possesso di un biglietto falso.

Lazio-Eintracht sui social

#LazioEintracht Dopo il passaggio dei tifosi tedeschi a #piazzadelpopolo un tappetto di bottiglie di birra. GUARDA IL #VIDEO https://t.co/DRa9bOrJpp — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 13 dicembre 2018

leggi: https://t.co/3aST1o7oKA 13-12-2018 Problemi alla rete di superficie delle zone, Flaminio, Olimpico, Clodio, Mazzini e Villa Borghese, a causa della forte affluenza dei tifosi che si dirigono allo stadio per assistere all’incontro di calcio Lazio-Eintracht. Al Flaminio,… — Muoversi a Roma (@romamobilita) 13 dicembre 2018