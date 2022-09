Lazio-Feyenoord, dove vedere la partita di Europa League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Inzia l’Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri. Alla prima giornata i biancocelesti affrontano in casa l’avversario più temibile del girone, il Feyenoord, attualmente secondo nel campionato olandese e arrivato fino alla finale di Conference League lo scorso anno. La Lazio, dopo la sconfitta in casa contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, deve riaccendersi per iniziare al meglio la propria stagione europea. Nel girone F, quello dei biancocelesti, ci sono il Feyenoord, il Midtjylland e lo Sturm Graz. Lazio-Feyenoord dove vederla.

Lazio-Feyenood, orario e dove vederla in diretta streaming

Prima partita di Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri in casa contro gli olandesi del Feyenoord. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, fischio d’inizio alle 21. E’ possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La partita verrà inoltre trasmessa in diretta su TV8. E’ possibile vedere il match in streaming su Dazn per gli abbonati, sulla piattaforma streaming di Sky NOW e su SkyGo.

Lazio-Feyenoord: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Zaccagni.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Köcku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun.