ROMA, STADIO OLIMPICO – Episodio da moviola a fine primo tempo. Sul risultato di 1-0 per la Lazio, con gol di Ciro Immobile, Acerbi è intervenuto in modo scomposto su Giovanni Simeone. Acerbi non è riuscito ad intervenire sul pallone e ha travolto l’argentino nella sua area di rigore. Orsato ha raccolto il parere del var e ha deciso di non assegnare il calcio di rigore alla Fiorentina.

Gli highlights di Lazio-Fiorentina

Brivido per la Lazio al 45′. Acerbi non ha preso il pallone ed è intervenuto su Giovanni Simeone nell’area di rigore biancoceleste. Per Orsato non ci sono gli estremi del calcio di rigore. Ampie proteste da parte dei viola.

Lazio in vantaggio al 36′. Assist di Radu e tocco vincente di Ciro Immobile da due passi. L’attaccante della Lazio ha segnato con la complicità di Lafont che è stato protagonista di un intervento da rivedere.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli

