Lazio-Fiorentina streaming DAZN e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

ROMA, STADIO OLIMPICO – Lazio-Fiorentina si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. DOVE VEDERE LAZIO-FIORENTINA IN TV E STREAMING La gara fra Lazio e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

Archiviato l’impegno di Europa League a Francoforte, la Lazio dovrebbe rispolverare il tridente composto da Senad Lulic e Luis Alberto dietro a Ciro Immobile. Tra i pali dovrebbe essere confermato l’albanese Strakosha nonostante la crescita del suo vice Proto. La Fiorentina dovrebbe schierare il tridente con Chiesa e Pjaca ai lati di Giovanni Simeone. A centrocampo, fiducia all’ex calciatore della Roma Gerson. La Lazio dovrebbe puntare su un centrocampo composto da Marco Parolo, Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic. Simone Inzaghi vuole ripartire dopo la pesante sconfitta subita nel derby contro la Roma di Eusebio Di Francesco.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

